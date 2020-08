Fürst Albert macht sich Sorgen um Charlène

Fürstin Charlène von Monaco, 42, steht vor einem grossen Abenteuer: Sie hat sich zum Ziel gesetzt, mit dem Wasserfahrrad quer über das Mittelmeer von Korsika nach Monaco zu radeln. 180 Kilometer will sie so innert 24 Stunden zurücklegen. Starten soll das Langstreckenrennen am 12. September 2020.