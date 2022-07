Fürst Albert nimmt den Privatjet zur Umweltkonferenz

Wenn ein echter Fürst an einer Konferenz auf die Bühne tritt und sich für die gute Sache einsetzt, dann gewinnen die Anliegen gleich an mehr Gewicht. So geschehen, als Fürst Albert (64) Anfang Juli in Bremen an der Weltkorallenriffkonferenz zum Erhalt der Unterwasserwelt aufrief. Der Schutz der Meere liegt ihm wohl in den Genen, denn bereits sein Urgrossvater Fürst Albert I. (1848-1922) verbrachte als Forscher viel Zeit auf den Weltmeeren und sein Einsatz für das grosse Blau brachte ihm sogar eine eigene Bank ein. Bank bedeutet in diesem Zusammenhang aber nicht ein Geldinstitut, sondern benennt die Spitze eines Unterwasserberges. Des Fürsten Meeresbank, die Albertbank, liegt übrigens im antarktischen Weddell-Meer.