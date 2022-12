Die Auszeit hat sich Charlène verdient

Der monegassische Nationalfeiertag am 19. November zählt sicherlich zu den wichtigeren Feiertagen im Fürstentum, zu diesem Anlass nicht zu erscheinen wäre für das Fürstenpaar quasi undenkbar. Die Feierlichkeiten in Monaco zogen sich einen ganzen Tag lang hin und waren für Charlène bestimmt anstrengend, auch wenn sie sich nichts anmerken liess. Nur einen Tag später musste sie sich schon wieder in Schale werfen und sich an den World Rugby Awards zeigen. Zwei Auftritte in zwei Tagen dürften dann doch etwas viel für die Fürstin gewesen sein und so liess sie sich beim 30. Jahrestag der Association Ecoute Cancer Réconfort durch Alberts Schwester Prinzessin Stéphanie (57) vertreten.