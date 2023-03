Wie steht es um die Ehe von Fürst Albert und Fürstin Charlène?

Ist etwas faul im Staate Monaco – respektive in der Ehe der Staatsoberhäupter? Seit Jahren wird immer wieder über angebliche Krise in der Beziehung von Fürst Albert (65) und Fürstin Charlène (45) spekuliert. Ihre monatelange Abwesenheit aus dem Fürstentum, um sich in einer Privatklinik in der Schweiz wegen psychischer und physischer gesundheitlicher Probleme behandeln zu lassen, goss nur noch mehr Öl ins Feuer der Skeptiker zur Fürsten-Ehe.