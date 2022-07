Fürst Albert und Fürstin Charlène feiern 11. Hochzeitstag

Zehnten Hochzeitstag konnten sie nicht zusammen verbringen

Den zehnten Hochzeitstag im vergangenen Jahr konnte das Paar nicht gemeinsam verbringen. Charlène erholte sich von einer Hals-Nasen-Ohren-Erkrankung in Südafrika. «Ich vermisse meinen Mann und meine Kinder sehr. Was mir extrem schwergefallen ist, war, als es hiess, dass ich zu meinem zehnten Hochzeitstag nicht nach Hause zurückkehren kann», erklärte sie damals dem Nachrichtensender News24. Viele Monate sass sie in ihrem Heimatland fest. Erst im März war sie nach einem längeren Klinikaufenthalt in der Schweiz nach Monaco zurückgekehrt.