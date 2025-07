Albert und die ehemalige südafrikanische Profischwimmerin verbindet eine mittlerweile rund 25 Jahre lange Liebesgeschichte. Der Fürst lernte Charlène im Jahr 2000 bei einem Schwimmwettkampf in Monaco kennen. Die beiden wurden aber erst im Jahr 2005 ein Paar. 2011 heirateten sie. Albert und Charlène feiern heuer also nicht nur das 20. Thronjubiläum des Fürsten, sondern auch 20 Jahre ihrer Beziehung. Ob Charlène da noch durch die rosarote Brille sieht? Das passende Kleid dazu hat sie jedenfalls. Am Samstag begeistere sie nämlich in einem rosafarbenen Spitzenkleid von Oscar de la Renta.