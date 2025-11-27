Fürst Albert verweigert neues Abtreibungsgesetz

Nicht strafrechtlich verfolgt, aber auch nicht legal

Seit 2019 werden Frauen bei einer Abtreibung zwar nicht mehr strafrechtlich verfolgt, legal ist sie allerdings nur in den oben genannten Fällen. Wie «Bunte» schreibt, habe die Regierung und somit Fürst Albert die Entscheidung, an dem bisherigen Gesetz festzuhalten folgendermassen begründet: «Dieses Gesetz sieht eine angemessene Reaktion auf das Leid einer schwangeren Frau vor, die nicht mehr bestraft wird, sondern der zugehört und die unterstützt wird. Sie wird auch den grundlegenden Wert des Lebensrechts eines ungeborenen Kindes und die Prinzipien der Staatsreligion bewahren.»