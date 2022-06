Fürst Albert von Monaco: «Charlène hat sehr gelitten»

Charlène war nach einem längeren Klinikaufenthalt in der Schweiz im März nach Monaco zurückgekehrt. Zuvor sass sie vergangenes Jahr bereits viele Monate in Südafrika mit einer Hals-Nasen-Ohren-Erkrankung fest und konnte nicht nach Europa zurückreisen. Ihre Rückkehr nun sei «das Schönste, was passieren konnte», sagte Albert in dem Interview.