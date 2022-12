Fürst Albert verrät, was er Charlène und den Zwillingen schenkt

Der vorweihnächtliche Päckli-Stress macht auch vor einem Fürsten nicht Halt: In einem Interview mit dem US-«People»-Magazin verrät Fürst Albert von Monaco (64), dass er bis jetzt noch nicht dazu gekommen sei, Geschenke für seine Liebsten zu besorgen. «Ich habe noch nicht eingekauft, okay? Es war ein arbeitsreiches Jahr, die letzten Wochen waren sehr arbeitsreich», verteidigt sich der Fürst. «Ich werde mich am Mittwoch darum kümmern», versicherte Albert im Interview, dass heute Donnerstag, 22. Dezember erschien. Inzwischen dürfte der Fürst also die Geschenke für seine Frau Fürstin Charlène (44) und die beiden 8-jährigen Zwillinge Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques hoffentlich besorgt haben.