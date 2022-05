«Nachdem die Fürstin in den letzten Monaten mit einer schlechten Gesundheit zu kämpfen hatte, befindet sie sich derzeit in Genesung und wird diese in den kommenden Wochen fortsetzen», hiess es damals. Daraufhin begab sie sich in eine Klinik, Mitte März dieses Jahres hiess es dann von Palastseite, dass Charlène wieder zurück in Monaco sei.