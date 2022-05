Fürstin Charlène findet die Krisengerüchte «bedauerlich»

Monatelang mussten Fans von Fürstin Charlène (44) darauf warten, bis sie sich wieder in der Öffentlichkeit zeigte. Nach einer gefühlten Ewigkeit in Südafrika, wo sie wegen einer Hals-Nasen-Ohren-Erkrankung festsass und langer Erholungsphase (wie gemunkelt wurde) in der Schweiz, legte die Ex-Schwimmerin innert kürzester Zeit gleich drei Auftritte hin. Sie besuchte die Formel-E-Weltmeisterschaft am 30. April und ging mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella an das Sainte-Dévote-Rugby-Turnier am 7. Mai. Auch die Fashion Week in Monaco von dieser Woche liess sie sich nicht entgehen und posiert sichtlich entspannt mit Tochter Gabriella auf dem roten Teppich. Bei diesem Anlass sprach sie zum ersten Mal über ihre Gesundheit und die hartnäckigen Stimmen, die behaupten, in der Ehe zwischen ihr und Fürst Albert (64) gäbe es Probleme.