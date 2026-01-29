Fürstin Charlène hat die Ehekrise überwunden

Sie galt lange als die Frau, die nie lacht. Umso mehr freuen sich die royalen Fans über das neue Porträt von Fürstin Charlène, das der Palast zu ihrem 48. Geburtstag am 25. Januar auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht hat. Zu Deutsch steht neben ihrem Foto: «Einen sehr fröhlichen Geburtstag an S.A.S. Prinzessin Charlène», versehen mit einem Torten-Emoji. Die Gattin von Fürst Albert II. (67) trägt ein weisses, schulterfreies Kleid, die Haare hat sie elegant zurückgebunden.