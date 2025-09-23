Fürstin Charlène ist wieder ihr strahlendes Selbst

Award ehrt verstorbene Tochter von Fussballer

2022 wurde der Sócrates-Preis von der Groupe l'Épique und der Organisation «Peace and Sport» ins Leben gerufen. Der Award wurde nach dem brasilianischen Fussballer und Arzt Sócrates benannt und setzt sich für Solidarität und gesellschaftliche Belange ein. Die Xana Fundación, die in diesem Jahr den Preis gewann, wurde von Luis Enrique (55) und dessen Frau Elena gegründet, nachdem die gemeinsame Tochter Xana 2019 im Alter von neun Jahren an Krebs starb. Die Stiftung engagiert sich für schwer kranke Kinder und ihre Familien und hilft ihnen in medizinischen, psychologischen und materiellen Belangen.