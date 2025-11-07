Fürstin Charlène sorgt für Kopfschütteln

Ihre Muttersprache

Fairerweise muss man allerdings bedenken, dass Charlènes Muttersprache Englisch ist. Die gebürtige Südafrikanerin wuchs mit einer ganz anderen Sprachkultur auf und kam erst als Erwachsene nach Monaco. Zwar mag sie seit über einem Jahrzehnt an der Seite von Fürst Albert (67) stehen, doch eine Fremdsprache perfekt zu beherrschen – zumal im öffentlichen Rampenlicht und unter ständiger Beobachtung – bleibt eine Herausforderung, die nicht jeder mühelos meistert.