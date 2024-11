«Mein Körper sagt Nein»

Als junge Frau war sie Profi-Sportlerin, nahm 2000 als Schwimmerin an den Olympischen Sommerspielen in Sydney teil. Sport war schon immer ein grosser und wichtiger Teil in ihrem Leben. Doch nach ihrer nicht genauer beschriebenen Erkrankung und dem damit verbundenen Genesungsweg, der laut eigener Aussagen in der Zeitung «Nice-Matin» im Mai 2022 «lang, schwierig und schmerzhaft» sei, kann sie nicht in dem gewohnten Ausmasse weiter trainieren.