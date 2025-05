Fürstin Charlène verwechselt Trophäen bei Formel-1-Siegerehrung

Am Abend zeigen sich Albert und Charlène wieder souverän: Zum abendlichen Galadinner, das traditionell im Anschluss an das Rennen stattfindet und die Sieger des Tages ehrt, erscheint das Fürstenpaar in Bestform. Albert und Charlène setzen auf Partnerlook in Weiss. Er wählt ein elfenbeinfarbenes, seidiges Sakko zum weissen Hemd und kombiniert dazu eine dunkle Hose. Sie entscheidet sich für ein Louis-Vuitton-Kleid.