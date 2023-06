Fürstin Charlène greift gegen Alberts Ex durch

Es ist kein Geheimnis, dass Nicole Coste die Fürstin nicht mag und immer wieder schlecht über sie redet. So behauptete sie etwa, Charlène würde Alexandre schlecht behandeln. An einer Veranstaltung, angesprochen auf den Gesundheitszustand von Charlène, sagte Nicole Coste sogar: «Es ist mir egal, was mit ihr los ist. Warum sollte es mich kümmern? Alles, was ihr passiert ist, ist Karma. Die Menschen in Monaco lieben mich mehr als Charlène.» Nicole Coste soll während Charlènes Abwesenheit sogar darauf gepokert haben, der Platz einer «Charity-Lady» am monegassischen Hof einzunehmen.