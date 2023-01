«Meine Familie ist mein Fels»

Eine interne Quelle sagte gegenüber der englischen Zeitung, dass der Umzug ihrer Eltern für Charlène einen grossen Unterschied gemacht habe. «Die Wittstocks sind in ein Haus gezogen, das nur wenige Autominuten von Charlène entfernt ist, und sie treffen sich ständig.» Sie würden ihr ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit geben und sie an das unbeschwerte Leben, das sie in Südafrika führte, erinnern. An eine Zeit, lange bevor sie Fürstin von Monaco wurde.