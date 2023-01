So viel kostete 2022 die Garderobe der royalen Damen

Bronze und damit den dritten Platz erhält Prinzessin Kate. Die war 2022 schwer beschäftigt und absolvierte im Ganzen 90 öffentliche Auftritte. Obwohl sie bekannt dafür ist, auch mal ein Kleidungsstück zu recyceln, also noch einmal zu tragen, begeisterte sie an fast jedem ihrer Auftritte mit einem neuen Outfit – und kommt dabei auf einen Gesamtwert von umgerechnet fast 214'000 Franken. Schick sind die Kleider und Mäntel ja, aber ob das dem Volk so gefallen wird, dass die neue Kronprinzessin das Geld so mit vollen Händen ausgibt? Immerhin liegt sie noch weit unter dem Budget von Charlène, falls das den Britinnen und Briten ein Trost ist.