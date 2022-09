Fürstin Charlène begeistert die Fans in Monte Carlo

Lange Zeit musste man sich grosse Sorgen um Fürstin Charlène von Monaco (44) machen. Die Ehefrau von Fürst Albert (64) litt an einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion, weshalb sie nach einem Südafrika-Aufenthalt einige Monate länger in ihrer alten Heimat bleiben musste. Kaum zurück in Monaco hatte Charlène ihre Familie auch schon wieder verlassen und sich angeblich in einer Schweizer Privatklinik aufgrund körperlicher und psychischer Beschwerden behandeln lassen. Die Sorge um die Fürstin war gross im Land und auch nach ihrer Rückkehr schien sie Probleme zu haben, sich wieder in das Leben am Hof einzufinden.