Charlène von Monaco überrascht Touristen im Fürstenpalast

Die Fürstin posierte mit Kindern, erklärte Interessierten Details des opulenten Hauses und strahlte in die Kameras. Das wäre bis vor kurzem noch undenkbar gewesen, denn Charlène litt an einer langwierigen Hals-Nasen-Ohren-Erkrankung und musste immer wieder Rückschläge hinnehmen. Nach einer langen Zeit in Südafrika, wo sie ihre Familie kaum zu Gesicht bekam, kehrte sie vergangen November zurück nach Monaco. Es folgte eine Zeit mit Zusammenbrüchen, von physischer und psychischer Erschöpfung war die Rede. Schliesslich liess sie sich in eine Klinik einweisen und kämpfte sich langsam ins Leben zurück.