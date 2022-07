Fürstin Charlène hinter Gittern

Was die Gitterstäbe noch bedeuten könnten, ausser, dass die Fürstin sich in ihrer Ehe und dem Fürstenhaus wie eine Gefangene fühlt? Charlène will mit dem Bild möglicherweise ausdrücken, dass für viele Menschen, vor allem für Kinder, ein Leben in Hungersnot wie ein Gefängnis ist, aus dem man nur schwer einen Ausweg findet. Denn Freiheit bedeutet ja irgendwie auch, dass man sich keine Sorgen um seine nächste Mahlzeit machen muss. Aber die hungernden Kinder kennen diese Art von Freiheit nicht, denn sie scheinen in einem Leben voller Hunger gefangen zu sein. Eine starke Message einer starken Frau.