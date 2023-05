Gemeinsam mit Gatte Fürst Albert (65) folgte Fürstin Charlène (45) der Einladung von King Charles III. (74) an dessen offizielle Krönung in London. Bereits einen Tag vor der grossen Zeremonie in der Westminster Abbey besuchten Charlène und Albert einen Empfang für Gäste aus Übersee und besonders die Fürstin wirkte dabei äusserst frisch, gut gelaunt und war in ihrem hellblauen Jumpsuit strahlend schön.