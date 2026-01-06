Fürstin Grace tröstete Lady Di auf der Toilette

Die damals 51-jährige Fürstin Grace (1929-1982) bemerkte, dass die künftige Prinzessin Diana regelrecht in Panik war. Gemeinsam mit ihrer Begleiterin Gwen Robyns führte sie die junge Verlobte in die Damentoilette. Dort brach Diana, während Grace ihr Make-up auffrischte, in Tränen aus. Sie klagte, wie erdrückend es sei, ständig im Mittelpunkt zu stehen und keine Privatsphäre mehr zu haben. Grace, die selbst die Höhen und Tiefen eines Lebens im Rampenlicht kannte, tröstete Diana mit den Worten: «Mach dir keine Sorgen, Liebes. Es wird nur noch schlimmer.»