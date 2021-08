Die Sorge war gross, als das Fürstentum Liechtenstein mit einer Pressemitteilung verkündete, dass Fürstin Marie von und zu Liechtenstein am vergangenen Mittwoch einen Schlaganfall erlitten hat. Nun herrscht traurige Gewissheit: Wie das Sekretariat des Fürstenhauses mitteilt, konnte sich die Fürstin davon nicht erholen. Die Ehefrau von Fürst Hans-Adam II., 76, ist am Samstagnachmittag im Alter von 81 Jahren im Krankenhaus in Grabs SG gestorben.