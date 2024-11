Fürstin Charlène begeistert am Nationalfeiertag

Der Palast veröffentlichte auf seinem offiziellen Instagram–Account Videos und Fotos von den Nationaltags-Feierlichkeiten. Darunter befindet sich auch eine Aufnahme der Zwillinge, zu der es heisst: «Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella wünschen euch einen schönen Nationalfeiertag.» Auf dem Bild, das offensichtlich am 19. November aufgenommen wurde, legt Jacques in Uniform den Arm um seine Schwester, die ein blaues Mantelkleid trägt. Bald schon steht die nächste Feier für die Familie an: Die jungen Royals werden am 10. Dezember zehn Jahre alt.