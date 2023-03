So werden wieder Gerüchte laut, dass etwas in der Ehe des Fürstenpaares schlecht laufen könnte. Diese Spekulationen sind nichts Neues, das Fürstenpaar hat aber stets dementiert, dass in seiner Ehe etwas nicht stimmen könnte. Dennoch wirkt es doch ein wenig seltsam, dass die Fürstin ausgerechnet am Geburtstag des Fürsten nicht mit ihm gemeinsam auf dem Balkon erscheint. Dementsprechend sahen Albert, Jacques und Gabriella auch nicht so glücklich aus, wie es an einem so freudigen Anlass eigentlich hätte sein sollen. Sie lächelten alle drei zwar pflichtbewusst, aber man kann beim Anblick der Fotos das Gefühl bekommen, dass das Lächeln nicht ganz die Augen erreicht.