Geraten sich Harry und Meghan wegen Diana-Film in die Haare?

Wenn am 27. März zum 94. Mal im Dolby Theatre in Los Angeles die Oscars verliehen werden, hat Kristen Stewart gute Chancen, eines der begehrten Goldmännchen einzuheimsen. Denn die 31-Jährige brilliert in «Spencer» als Prinzessin Diana. Der Film beleuchtet das royale Weihnachtsfest 1991 und zeigt, wie Lady Di während den Ferien mit der königlichen Familie im Sandringham House beschliesst, ihr Leben als Princess of Wales und ihre Ehe mit Prince Charles zu beenden.