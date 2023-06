So reich wurde Lilibet zum Geburi beschenkt

Herzogin Meghan schenkte Tochter Lilibet gemäss dem britischen «Mirror» nämlich ihre Cartier Tank Franchise Uhr im Wert von zirka 6'000 Franken, die sie sich gönnte, als die Serie «Suits» wegen des grossen Erfolgs in die dritte Staffel ging. Auf der Unterseite der Uhr ist «Von M.M. an M.M.» eingraviert, was klar macht, dass sich Meghan Markle – wie sie unverheiratet hiess – diesen wertvollen Zeitmesser selber schenkte. Den Plan, die Uhr eines Tages an ihre Tochter weiterzugeben, hegte Herzogin Meghan schon lange. 2015 sagte sie dem «Hello! Magazine»: «Das ist es, was solche Dinge speziell machen, die Verbindung, die man zu ihnen hat.»