Geliebte, Feindbild – und nun die Krönung

Mit welch bösen Schmähnamen ist Grossbritanniens neue Königin Camilla, 75, in der Vergangenheit bedacht worden: Verhöhnt als «Rottweiler», verunglimpft als «vertrocknete Makrele». Die tierischen Schimpfwörter scheinen an der «Queen Consort» – «Königsgemahlin» – so ihr offizieller Titel als Ehefrau von König Charles III. – nicht nur abgeprallt zu sein; sie hat den Spiess sogar umgedreht und lässt damit ihren subtilen Humor durchblitzen: Als Camilla zum 75. Geburtstag in Clarence House das internationale Modemagazin «Vogue» zum Fototermin empfängt, scherzt sie: «Tut mir leid, dass Sie eine alte Fledermaus fotografieren müssen.»