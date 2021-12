Gesundheits-Update von Charlènes Vater macht wenig Mut

Mit dem Kontakt-Halten via Telefon ist Michael derweil schon bestens vertraut. Obwohl er und seine Frau nach wie vor in Südafrika wohnen, konnte er seine Tochter nicht ein einziges Mal besuchen, als die wegen gesundheitlicher Beschwerden während sechs Monaten in ihrer alten Heimat festgesessen hatte. Der Grund dafür war aber kein organisatorischer, sondern eine reine Vorsichtsmassnahme in Hinblick auf das grassierende Coronavirus. «In unserem Alter müssen wir sehr vorsichtig sein», erklärte Wittstock. Dabei rückte er in seiner Vorsicht nicht nur sich und seine Frau in den Fokus, sondern auch seine Tochter. «Ich wollte sie auch nicht anstecken, weil sie so viele medizinische Eingriffe hatte», sagte er. «Sie ist sehr anfällig.»