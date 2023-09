Sie gewähren einen Blick in ihr Leben Down Under. Wer hätte gedacht, dass diese beiden nicht nur akademisch, sondern auch auf Social Media so richtig durchstarten würden? In dem Video wirft Nikolai seine Benedikte aufs Bett – aber natürlich voll bekleidet. Sie wiederum bedeckt nach ihrer Landung in den Federn die Kamera und enthüllt einen Moment später, was die beiden genau gemacht haben. Sie folgten mit ihrer Aktion dem Tiktok-Trend der «Transistion», in dem man sich zuerst in einem normalen Alltagsoutfit zeigt, um plötzlich in meist schicker Abendgarderobe zu erscheinen und durch das kurze Abdecken der Kamera den Eindruck erweckt, als sei nur eine Sekunde vergangen, in der man sich in Schale geworfen hat.