Graf Nikolai zieht nach Australien

Zuvor in Paris studiert

«Ich freue mich sehr darauf, wieder im Ausland zu leben», so Nikolai. Denn es wird nicht das erste Auslandsemester für Graf Nikolai sein. Der Thronfolger Nummer 7 von Dänemark hat bereits ein halbes Jahr in der Modestadt Paris studiert. Der perfekte Ort für das royale Model. «Paris war fabelhaft. Ich habe in der Stadt studiert, aber es hat mir Spass gemacht, dort gleichzeitig als Model arbeiten zu können», verrät Nikolai. In Paris lebte er gemeinsam mit seiner Freundin Benedikte Thoustrup (23). Laut «Gala» wird seine Liebste ihn auch auf das Australien-Abenteuer begleiten.