Sophie von Wessex besucht den Kongo

Während ihrer Reise durch die Demokratische Republik Kongo will die Britin auf die verheerenden Folgen sexueller geschlechtsspezifischer Gewalt bei Konflikten aufmerksam machen. Im Kongo will die Royal Überlebende von sexueller Gewalt unterstützen und stärken. Dazu besuchte Sophie von Wessex unteranderem Patientinnen in einem Spital oder besuchte Workshops für Überlebende von sexueller Gewalt. Die Gräfin will auch die Stigmatisierung bekämpfen, die Opfern von sexueller Gewalt in einem Entwicklungsland wie dem Kongo besonders zu schaffen macht.