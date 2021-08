Grosse Ehre für Herzogin Kate: Ihre Fotos werden ausgestellt

Herzogin Kate fotografierte Steven Frank und Yvonne Bernstein, die sich beide nach dem Zweiten Weltkrieg in Grossbritannien niederliessen. Wie «Mail Online» weiter meldet, gehörte Steven Frank zu den wenigen Kindern, die das letzte der vielen Konzentrationslager, in die er geschickt wurde, lebend verlassen konnten. Zu diesem Zeitpunkt war sein Vater bereits vergast worden, weil er sich gegen die Nazis gestellt hatte. Yvonne Bernstein wurde als Kind während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich versteckt, und ihr Onkel wurde ergriffen und ermordet, weil er sie beschützt hatte.