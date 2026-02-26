Grüsel-Andrew immer unverschämter

Die masslose Arroganz von Andrew Mountbatten-Windsor (66) ist himmelschreiend und nur schwer zu ertragen. Obwohl von seinem Bruder König Charles III. (77) vom Prinzen zum Bürgerlichen degradiert, an seinem 66. Geburtstag von der Polizei festgenommen und verhör wurdet, lässt er kein Fünkchen Demut oder Zurückhaltung in seinem Auftreten und Verhalten erkennen. Jetzt motzt er doch tatsächlich über seine Bediensteten-Situation.
Mehr Frechheit geht nicht. Darin sind sich Flavia und René diese Woche im Podcast «RoyalTea» einig. Uneinig sind sich unsere beiden Experten einzig bei der Frage, ob Andrew irgendwann doch noch im Knast landet oder aber in der Wüste. Dass er da hingehört, ist für uns gar keine Frage. Dass wir vor einigen Wochen schon die Briten-Polizei aufgerufen haben, Andrew doch endlich zu verhören und sie jetzt aktiv geworden sind, macht uns da zuversichtlich...
Ausserdem schauen wir mit Sorge auf unseren Lieblingskönig Harald V. von Norwegen (89): seine Schwiegertochter Mette-Marit (52) und Stief-Enkelsohn Marius (29) machen den Monarchen krank – buchstäblich. Notfallmässig musste er ins Spital auf Teneriffa eingeliefert werden. Wir fragen uns ernstlich, ob ihn die Skandale seiner Familie auch noch ins Grab bringen