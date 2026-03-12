Schweizer Illustrierte Logo

  RoyalTea: Prinzessin Kate zeigt ihre Füsse – und entzückt so gar nicht
Königlicher Podcast «RoyalTea»

Grüsel-Füsse von Prinzessin Kate sorgen für Erregung

Es geht weit unter die Gürtellinie in dieser Podcast-Folge: Unsere «RoyalTea»-Experten widmen sich den Zehen von Prinzessin Kate. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers schockiert dabei mit Hornhaut und ungepflegten Käsemauken.

Fussfetischisten auf der ganzen Welt dürften sich dieser Tage die Hände reiben: Denn die Ehefrau von Briten-Thronfolger William (43) hat in einem Hindutempel blank gezogen und dabei mit Hornhaut und ungepflegten Zehen schockiert. Kann sich Englands künftige Königin keine Pediküre leisten oder was ist da passiert? Flavia und René nehmen die Grüsel-Füsse von Prinzessin Kate (44) genauer unter die Lupe.

Zudem werfen wir kopfschüttelnd einen Blick nach Oslo. Dort sitzt seit 3. Februar Marius Borg Høiby (29) auf der Anklagebank. Es geht unter anderem um Vergewaltigung. Doch der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) verhöhnt mit vulgären Zeichnungen das Gericht. Und wir folgen der Spur des Geldes bei Grüsel-Andrews (66) Prinzessinnen-Töchtern Beatrice (37) und Eugenie (35). Denn die müssen endlich mal offenlegen, wie sie ihr Luxusleben finanzieren.

René Haerig, Ringier
René HaenigMehr erfahren
Von René Haenig und Flavia Schlittler vor 18 Minuten
