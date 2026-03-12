Grüsel-Füsse von Prinzessin Kate sorgen für Erregung

Zudem werfen wir kopfschüttelnd einen Blick nach Oslo. Dort sitzt seit 3. Februar Marius Borg Høiby (29) auf der Anklagebank. Es geht unter anderem um Vergewaltigung. Doch der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) verhöhnt mit vulgären Zeichnungen das Gericht. Und wir folgen der Spur des Geldes bei Grüsel-Andrews (66) Prinzessinnen-Töchtern Beatrice (37) und Eugenie (35). Denn die müssen endlich mal offenlegen, wie sie ihr Luxusleben finanzieren.