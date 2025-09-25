Haakon äussert sich zur Doku um seine Schwester

Märtha Louise und Durek Verrett reagierten ihrerseits mit einem Statement, welches an das Königshaus gerichtet war. «Wir schätzen sie sehr, und es schmerzt uns aufrichtig, wenn ihnen durch diesen Prozess in irgendeiner Weise Leid oder Schaden zugefügt wurde. Gleichzeitig sind wir der Meinung, dass jeder das Recht hat, seine eigene Geschichte zu erzählen – und das gilt auch für uns», so das Paar.