Haben Herzogin Meghan und die Hollywood-Schauspielerin Krach?

Noch nicht lange ist es her, dass die Schauspielerin Gwyneth Paltrow (52) auf ihrem Instagram-Account ein Kochvideo veröffentlichte. Der Clip zeigte die «Iron Man»-Darstellerin beim Zubereiten ihres Frühstücks und wurde mit dem Song «This Will Be (An Everlasting Love)» von Natalie Coles (†65) hinterlegt – denselben Song, den Herzogin Meghan (43) für die Promo ihrer Netflix-Show «With Love, Meghan» verwendet hat.