Handyverbot und Co. – harte Regeln für Prinz Williams Kinder

2. Internetnutzung strengstens untersagt

Beim Handyverbot geht es William insbesondere darum, zu verhindern, dass seine Kinder das Internet nutzen. Internetzugang erhalten weder Prinz George (12) noch Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). «Ich habe ein Problem mit dem Internet. Ich glaube, Kinder haben zu viel Zugang zu Dingen, die sie nicht sehen sollten», sagte er gegenüber Huck. Während das auch für bürgerliche Kinder zutrifft, dürften die Royals ein besonderes Interesse daran haben, ihre Kinder vor Falschmeldungen und Gerüchten über die Familie zu schützen. Dennoch überrascht es nicht, dass auch Williams Kinder von derart strengen Regeln nicht begeistert sind. Prinz William glaubt jedoch, dass seine Kinder die Gründe verstehen. «Wir sprechen darüber, warum wir es nicht richtig finden.» Auch wenn seine Kinder älter werden, sieht William in Sachen Internet keine Lockerungen vor: «Ich denke, wenn George in die weiterführende Schule kommt, geben wir ihm vielleicht ein Mobiltelefon ohne Internetzugang.»