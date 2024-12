Denn so klein Jacques und Gabriella eben erst noch waren, so gross sind die Herausforderungen aktuell. «Die Welt von heute ist ganz anders als die, in der wir aufgewachsen sind», hält Charlène fest. Kinder hätten heutzutage viel mehr Kontakt zu Medien und Technik. «Was sie sehen und wie sie Informationen verarbeiten, unterscheidet sich stark von dem, was wir kannten. Ich gebe zu, das ist ein grosser Druck!»