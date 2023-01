Früh war sie ein Schwimmstar

Charlène wurde 1978 als Tochter des Unternehmers Michael Kenneth Wittstock (77) in Simbabwe geboren. Sie wuchs mit ihren jüngeren Brüdern Gareth und Sean ab 1990 in Benoni östlich von Johannesburg in Südafrika auf. Als junges Mädchen wurde sie eine der besten Schwimmerinnen Afrikas. 1999 holte sie bei den All Africa Games in Johannesburg drei Goldmedaillen (100 m Freistil, 100 m Rücken, 4 × 100 m Lagen) und einmal Silber (4 × 100 m Freistil) – ihr grösster sportlicher Erfolg. Bei den Olympischen Spielen in Sydney ein Jahr später schwamm sie in Südafrikas 4 × 100-Meter-Lagenstaffel auf Platz fünf.