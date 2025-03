«Harry benimmt sich wie ein unartiger Schulbub»

Es gibt positive Stimmen zu Harrys Auftritt – die kommen vor allem aus seiner neuen Heimat, den USA. Von aufrichtigem Stolz über die Leistung seiner Ehefrau ist die Rede. Dass sich Prinz Harry vornehm zurücknehme, um Herzogin Meghan im Rampenlicht strahlen zu lassen. Und natürlich hagelt es Kritik. Die kommt – wenig überraschend – aus England. Vor allem die bekannte Körpersprache-Expertin Judi James lässt kein gutes Haar an Prinz Harry. Sie analysiert zuerst eine Szene, in der Herzogin Meghan dankende Worte an ihre Freunde richtet. «Während sie spricht, nimmt Harry eine Macho-Pose ein und schaut seiner Frau stolz zu», analysiert sie in der «Gala». Beim Zuhören steckt eine von Prinz Harrys Händen in der Hosentasche seiner Jeans. Auch dahinter steckt laut Judi James eine Botschaft. «Harry will damit seine sexuelle Macht demonstrieren», orakelt James.