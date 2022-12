«Harry & Meghan» entstand vor dem Tod von Queen Elizabeth II.

Die weiter oben erwähnte Titelkarte ist nicht die erste in der Netflix-Dokumentarserie. Noch zuvor lesen Zuschauerinnen und Zuschauer, dass sie Harrys und Meghans Geschichte «aus erster Hand» – also von den Beteiligten persönlich – erfahren werden. Ausserdem seien alle Interviews bis zum August 2022 abgeschlossen worden - und damit vor dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022), die am 8. September verstarb.