Diese Behauptung trifft Prinz William und Prinzessin Kate sehr

Besonders schlimm sei für William, dass in der Serie Ausschnitte aus dem berühmten BBC-Interview seiner Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) benutzt wurden. Er fühle sich betrogen, da er mit seinem Bruder die Abmachung geschlossen hätte, einer erneuten Ausstrahlung niemals zuzustimmen. Darüber hinaus hätten William und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (40), es als «besonders verletzend» empfunden, dass ihnen zwischen den Zeilen unterstellt werde, nicht aus Liebe geheiratet zu haben. Konkret sagte Harry in der Netflix-Serie: «Ich glaube, dass viele in meiner Familie, vor allem die Männer, oft versucht sind, jemanden zu heiraten, der in diese Schablone passt. Anstatt jemanden, der vielleicht für sie bestimmt ist.»