Demnach hatte sich Prinz Harry gezwungen gesehen, seinem Vater nach dem Interview mit Oprah Winfrey «sehr persönliche» Worte zu schreiben, um die Funkstille am «Tiefpunkt ihrer Beziehung» zu überwinden. Darin hatte er seine Gründe für den Rücktritt als Royal dargelegt und versprochen, «die Institution zu respektieren», heisst es. «Aber die Spannungen sind immer noch stark und die Wogen sind nicht so geglättet, wie er es sich erhofft hatte», so die Quelle.