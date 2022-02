Harry und Meghan begeistern an den NAACP-Awards

Am Wochenende wurden in Hollywood die NAACP-Awards, also die Awards der National Association for the Advancement of Colored People verliehen. Unter den Preisträgern waren auch Prinz Harry (37) und seine Ehefrau Meghan (40), die den renommierten «President's Award» für ihre humanitäre Arbeit und ihr soziales Engagement durch ihre Archewell-Stiftung erhielten. Es war das erste Mal seit ihrem Rücktritt als Senior-Royals aus dem britischen Königshaus, dass die Sussexes in Hollywood eine offizielle Veranstaltung besuchten – und das Ehepaar überraschte in mehr als einer Hinsicht.