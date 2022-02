Harry und Meghan stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine

Dafür kämpft Archewell

Gerade wurde bekannt, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex am Samstag bei den NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) Image Awards für ihre Arbeit mit der Archewell-Stiftung den sogenannten Präsidenten Preis entgegennehmen werden, wie das «People»-Magazin berichtete. Durch die Arbeit ihrer Archewell Foundation hätten sie die Covid-19-Pandemie bekämpft und Aufmerksamkeit auf die Black-Lives-Matters-Bewegung gelenkt, heisst es in der Begründung.