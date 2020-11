Prinzessin Eugenie ist eingezogen, aber ...

Harry und Meghan behalten Frogmore Cottage als Residenz

Es ist schon über ein halbes Jahr her, seit Prinz Harry und Herzogin Meghan Grossbritannien den Rücken gekehrt haben. Zurückkehren dürften sie nicht so bald. Auch weil nun Prinzessin Eugenie in ihrem Zuhause wohnt. Ganz abbrechen möchten Harry und Meghan ihre Brücken in die Heimat aber scheinbar dann doch nicht.