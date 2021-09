Harry und Meghan haben es nicht verlernt, royal zu sein

Ganz in Dunkel erschienen Herzogin Meghan und Prinz Harry vergangene Woche zu ihrem ersten Termin in der US-amerikanischen Metropole. In Empfang genommen wurden die ehemalige Schauspieler und der Sohn von Prinz Charles, 72, gleich von New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio höchstpersönlich. In einem illustren Trüppchen rund um den Politiker und Gouverneurin Kathy Hochul liessen sich die beiden ins One World Observatory führen, einer Aussichtsplattform in den oberen Etagen des One World Trade Center.